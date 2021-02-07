2021/02/07 | 17:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / قررت اللجنة المالية النيابية مضاعفة تخصيصات البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط ، ضمن الموازنة العامة 2021 ، الى تريليون دينار ./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية : مضاعفة تخصيصات البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط في الموازنة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية : مضاعفة تخصيصات البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط في الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).