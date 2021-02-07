ضمن الموازنة.. المالية النيابية تخصص مبالغ لإعادة تأهيل مداخل العاصمة وتضاعف البترودولار

2021/02/07 | 17:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قررت اللجنة المالية النيابية، تخصيص مبالغ لإعادة تأهيل مداخل العاصمة بغداد، ومضاعفة تخصيصات البترودولار، ضمن موازنة عام 2021.وصدر بيان لاعلام مجلس النواب تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “اللجنة المالية قررت إضافة تخصيص مالي ضمن موازنة عام 2021 لإعادة تأهيل مداخل العاصمة بغداد”.وأضاف، ان “اللجنة قررت مضاعفة تخصيصات البترودولار …

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