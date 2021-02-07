بيارق الخير تكشف عن 5 نقاط خلافية بين بغداد وأربيل تمنع حسم الموازنة

2021/02/07 | 17:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس كتلة بيارق الخير النيابية، محمد الخالدي، وجود خمس نقاط خلافية بين بغداد وأربيل تمنع حسم مشروع قانون الموازنة.

وقال الخالدي، إن أبرز خلافات بغداد وأربيل هي الرواتب والمستحقات المالية والنفط وإيرادات المنافذ، بالإضافة إلى وجود مقترح لإنشاء ممثلية للحكومة الاتحادية في الإقليم للإشراف على المؤسسات، وهذا أمر خلافي حتى الآن، مضيفا أن موازنة ألفين وواحد وعشرين لن تحسم خلال الأسبوع الحالي بسبب استمرار المشاكل بين المركز والإقليم، وأن تمرير الموازنة من دون التوافق الكردي سيضع الإقليم في وضع اقتصادي متأزم.

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