العثور على مخزن عتاد لداعش قرب قضاء هيت غربي الأنبار

2021/02/07 | 17:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وكالة الاستخبارات العراقية ضبط المخزن الرئيس للأعتدة والمواد المتفجرة لتنظيم داعش في الأنبار قرب قضاء هيت

وقالت الوكالة إنه واستناداً لمعلومات استخباراتية دقيقة تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الأنبار في وزارة الداخلية من ضبط المخزن الرئيس للأعتدة والمواد المتفجرة لمايسمى ولاية الانبار في عصابات داعش في المناطق الصحراوية القريبة من قضاء هيت ناحية كبيسة … وأضاف البيان أنه تم العثور بداخل المخزن على عشرين عبوة لاصقة وعشر أحزمة ناسفة منها دروع شرطة مفخخة وعشرين جهاز تفجير ومئة وتسع عشرة عبوة ناسفة ومئتين وخمسين قداح تفجير كهربائي وعادي وبكرتين من فتيل الكوارتز وست سبح تفجير”.

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