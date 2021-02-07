التجارة تعلن توريد مادتي السكر والزيت ضمن مفردات ’التموينية’

2021/02/07 | 17:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة التجارة، الاحد، توريد مادتي السكر وزيت الطعام لتجهيزها للمواطنين ضمن مفردات الحصة التموينية.

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وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية قاسم حمود منصور، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (7 شباط 2021): إن "شركته أجرت تعاقدات لشراء مادة السكر المحلي بواقع (81.280) طنا ليتم تجهيزه ضمن مفردات البطاقة التموينية".

‏ وأضاف حمود، أنه "تم البدء بسحب النماذج من مادة السكر لغرض اجراء الفحص المختبري عليها من قبل ملاكات قسم السيطرة النوعية في الشركة وسيتم توزيعها اعتباراً من يوم الاثنين في جميع محافظات البلاد عن طريق اسطول النقل الخاص بالشركة لغرض تجهيزها للموطنين".

وأشار إلى أن "شركته أعلنت عن مناقصة لتوريد مادة زيت الطعام وسيشهد الأسبوع المقبل إجراء التعاقدات مع مناشئ محلية لشراء المواد"، لافتاً إلى أن "المبالغ التي وصلت إلى وزارة التجارة من وزارة المالية بالأيام الماضية تضمن شراء تلك المواد".‏وأوضح أن "الوزارة تنتظر اقرار قانون الموازنة العامة للدولة لغرض إعداد برنامج تم تهيئته مسبقا يضمن استقرار نظام البطاقة التموينية لعام 2021".

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