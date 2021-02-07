2021/02/07 | 17:38 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشرطة سعد ناطق ينتقل إلى نادي الأهلي السعودي في صفقة تجاوزت المليون ونصف المليون دولار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/07 | 17:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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