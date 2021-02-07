اللجنة المالية تضيف تخصيصاً مالياً ضمن الموازنة لإعادة تأهيل مداخل بغداد

2021/02/07 | 17:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

قررت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الأحد، إضافة تخصيص مالي ضمن موازنة عام 2021 لإعادة تأهيل مداخل العاصمة بغداد.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "اللجنة المالية تقرر مضاعفة تخصيصات البترودولار ضمن موازنة 2021 إلى (تريليون واحد) تذهب للمحافظات المنتجة للنفط".

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