الحديد والصلب بين التخطيط ومنطق المقاولين - محمد حسن خليل

2021/02/07 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسن_خليل اللغة السائدة في الحديث عن تصفية الحديد والصلب من قِبَل الحكومة وأنصارها هي لغة مقاولي المكسب والخسارة المادية المباشرة متجاهلين كل الحقائق الرئيسية بدءا من أننا لسنا بصدد خسائر ولكن بصدد مخطط تصفية يشتمل على التخسير المتعمد منذ عقود، وانتهاءً بأهمية الحديد والصلب في تخطيط مستقبل التنمية والصناعة في مصر والعالم.لم يَدُر الحديث عن أن العناصر الأساسية في التخسير المتعمد، والكثير منها شملت القطاع ......





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