2021/02/07 | 17:46 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بأن متظاهرين في “واسط” قطعوا شارعًا حيويًا بالإطارات المحترقة، وذلك بسبب عدم إقالة المحافظ.

وقال المصدر لـ 7sky، إن: “المتظاهرين في واسط؛ أقدموا على قطع الطرق الرئيسة في المحافظة”.

وأشار إلى أن: “ذلك يعود إلى إنتهاء المهلة التي منحوها للحكومة المحلية لتقديم استقالتها”.

كما تم إغلاق “جسر الحضارات”، في مدينة “الناصرية”، مركز محافظة “ذي قار”، من قبل محتجين.

وقال، إن محتجين أقدموا على إغلاق “جسر الحضارات”، في مدينة “الناصرية”، مطالبين بالكشف عن مصير المغيب، “سجاد العراقي”.

وشهدت “ساحة الحبوبي”، في “الناصرية”، يوم أمس، اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن، ما أدى إلى جرح غثنين من المواطنين، جراء استخدام الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع من قبل القوات الأمنية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تصعيد جديد في “واسط” ..



ومحتجون يقطعون “جسر الحضارات” للكشف عن مصير “سجاد” ! 7 SKY TV.

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