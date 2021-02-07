رفع تجاوزت بغداد على طاولة حكومتها المحلية و قيادة عملياتها

2021/02/07 | 17:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بحث محافظ بغداد محمد جابر العطا، مع قائد عمليات بغداد، اللواء الركن أحمد سليم بهجت، الاحد، آلية تفعيل فوج رفع التجاوزات في العاصمة.واكد المحافظ في بيان، “مناقشة الوضع الامني، وتكثيف الجهد ألاستخباري، وملاحقة الجماعات الإرهابية، وكبح جماح عملياتهم الاجرامية قبل تنفيذها”، مشددا على ضرورة “تحسين وضع منظومة المراقبة (الكاميرات) وتفعيلها في أكثر من […]

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