نادال يعلق على عقد ميسي “الفرعوني”.. ووضع ريال مدريد

2021/02/07 | 17:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبدى نجم التنس الإسباني رافائيل نادال، استغرابه من الانتقادات التي تعرض لها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد تسرب تفاصيل عقده مع برشلونة، واصفاً إياه بأحد أفضل اللاعبين في التاريخ.

وقال نادال في تصريحات لصحفية “ماركا” الإسبانية: “أنا لا أفهم سبب النقاش (حول عقد ميسي الضخم)، هذا لاعب هو بلا أدنى شك من بين الأفضل في تاريخ كرة القدم، وهو يتقاضى ما كان ناديه مستعدا لدفعه بعد الاتفاق معه”.

وأضاف الماتادور: “ميسي يستحق كل التقدير، وهو غير ملزم بالتعامل مع شؤون النادي المالية، يجب على إدارة النادي التحكم في هذا الأمر”.

كما أبدى نادال، المعروف بحبه لنادي ريال مدريد، عن قلقه من الوضع الحالي الذي يعيشه الفريق الملكي، قائلا: “الفريق يمر بأوقات صعبة للغاية، وهذه أوقات يصعب التكهن بكيفية انتهائها، المهم أن يبقى مدريد كما هو”.

وجاءت تصريحات نادال على خلفية الانتقادات التي تعرض لها ميسي بسبب التسريبات عن قيمة عقده “الفرعوني”، كما وصفه الإعلام.

وسربت صحيفة “El Mundo del Siglo XXI”، تفاصيل مثيرة من عقد ميسي مع برشلونة، وحمل غلافها عنوان “العقد الفرعوني الذي يدمر برشلونة”، مرفقا بالرقم 555.237.619 يورو.

وأوضحت الصحيفة أن النجم الأرجنتيني وقع عقدا منذ عام 2017، يقضي بحصوله على نحو 138 مليون يورو في الموسم الواحد، وهو مبلغ منقسم بين الثابت والمتغير.

ويتضمن العقد مكافأتين: واحدة بقيمة (115.225 مليون يورو) فقط لقبول التجديد، والأخرى لولائه للفريق بقيمة (77.929 مليون يورو).

يذكر أن رافائيل نادال (34 عاما) يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، التي تقام على ملاعب “رولان غاروس” برصيد 13 لقبا، ويتقاسم الرقم القياسي العالمي بعدد مرات الفوز في سلسلة البطولات الأربع الكبرى “الغراند سلام”، مع المايسترو السويسري روجر فيدرر، برصيد 20 لقبا لكل منهما.

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