أبو رغيف: القلق لا يزال قائما حول إنجاز الانتخابات في موعدها

2021/02/07 | 17:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شكك المتحدث الرسمي باسم تيار الحكمة نوفل أبو رغيف، بجهوزية مفوضية الانتخابات لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد.

وقال أبو رغيف في تغريدة له على تويتر، إن القلق لا يزال قائما تجاه استعدادات مفوضية الانتخابات، ومدى اكتمال جهوزيتها لإنجاز الاستحقاق الوطني الأهم في الموعد المحدد، مطالبا الجهات المعنية باتخاذ خطوات تبدد القلق وتطمئن العراقيين بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح وضمن السقوف المعلنة.

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