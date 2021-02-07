وفاة امرأة متأثرة بجروحها بعد أن رماها زوجها من سيارة مسرعة

2021/02/07 | 17:51 - المصدر: قناة التغيير

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صورة تعبيرية

توفيت امرأة متأثرة بجروحها بعد أن رماها زوجها من سيارة مسرعة في قضاء قلعة سكر بمحافظة ذي قار.

وقالت مصادر طبية في احدى مستشفيات إن امرأة فارقت الحياة متأثرة بجروح شديدة، بعد أن رماها زوجها من سيارة مسرعة في قضاء قلعة سكر إثر خلاف بينهما.

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