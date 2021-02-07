اتفاق مع حكومة إثيوبيا لتوسع الأعمال الإنسانية في إقليم تيغراي

2021/02/07 | 17:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس برنامج الأغذية العالمي، السبت، التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا لتوفير وصول أكبر لعمال الإغاثة و"توسيع" نطاق العمليات في إقليم تيغراي الذي يمزقه النزاع في شمال البلد الإفريقي.

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