رئيس البرلمان يبحث مع السفير الفرنسي تطورات الأوضاع السياسية

2021/02/07 | 17:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، السفير الفرنسي لدى العراق برونو اوبير، فيما بحث الجانبان تطورات الأوضاع السياسية في العراق.وذكر بيان لمكتب الحلبوسي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين واستمرار التعاون المشترك، حيث جرى استعراض عدد من المشاريع التي سيتم تنفيذها في …

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