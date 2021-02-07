طقس العراق.. منخفض قطبي وأخر مداري وأمطار بعدة محافظات خلال أيام

2021/02/07 | 17:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

تشير توقعات حالة الطقس، إلى مرور العراق خلال أسبوع بمنخفضين باردين يرافقهما هطول أمطار بعدة مدن.

ويقول المتنبئ الجوي مصطفى الكبيسي في منشور على صفحته بموقع فيس بوك إنه "حسب المؤشرات والبيانات الصادرة هذا اليوم سيكون هناك منخفضان جويان الأول بعد منتصف الشهر ترافقه كتلة هوائية باردة قطبية والمنخفض الثاني خلال 10 الأيام الأخيرة من هذا الشهر ويكون ذو فعالية عالية مع كتلة هوائية باردة ذات أصول مدارية".

واضاف إن "البعض يؤكد على عدم وجود موجات باردة هذا الشهر لكن الأهم أنحدار الهواء البارد نحونا يتبع هبوط للتيار القطبي والتحديثات القادمة ستكون بإذن الله".

ويؤكد موقع Accweather العالمي إن العاصمة بغداد ستشهد خلال الأيام العشرة المقبلة حالة طقس تتراوح ما بين مشمس وغائم جزئي ، والتوقعات الحالية تشير إلى عدم تساقط أمطار حتى السابع عشر من شباط الجاري فيما تشهد مدن اقليم كردستان ومحافظة نينوى وكركوك واجزاء من صلاح الدين تساقط امطار متفرقة بدءاً من نهاية الأسبوع المقبل.

ويضيف الموقع إن الاجواء ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً في مدن الجنوب حتى نهاية الأسبوع المقبل.

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