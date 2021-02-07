الحلبوسي والسفير الفرنسي يؤكدان اهمية دور الامم المتحدة بتعزيز ثقة المواطن بنتائج الانتخابات

2021/02/07 | 17:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والسفير الفرنسي لدى العراق برونو اوبير ، اهمية دور الامم المتحدة والمنظمات المعنية بالشأن الانتخابي، بتعزيز ثقة المواطن بالعملية الانتخابية ونتائجها.واستعرض الحلبوسي خلال لقائه السفير ، حسب بيان لمكتبه الاعلامي ، عددا من المشاريع التي سيتم تنفيذها في العراق، منها انشاء مطار الموصل الدولي واهم مراحله واهمية الاسراع في انجازه ، كما تم بحث تطورات الاوضاع السياسية في العراق والانتخابات المبكرة .من جهته، اعرب السفير الفرنسي عن تطلع بلاده لتوسيع آفاق التعاون المشترك، مؤكداً دعم فرنسا للعراق في جميع المجالات، من اجل تحقيق التنمية والاستقرار./انتهى5

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