الكعبي : حملة الشهادات العليا يقع على عاتقهم العديد من المهام العلمية ويجب مساواتهم باقرانهم في قطاع التعليم

2021/02/07 | 17:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، حرص مجلس النواب على الاهتمام البالغ بجميع الشرائح وبخاصة الكفاءات العلمية العاملة في قطاع التربية, والحفاظ على حقوقهم لاجل بذل جهود مضاعفة للنهوض بواقع التربية .ورأى الكعبي ، خلال لقائه نخبة من حملة الشهادات العليا العاملين في المؤسسات التربوية في بغداد و المحافظات الاخرى :" ان وجود حملة الشهادات العليا ضمن كوادر القطاع التربوي ، هو اضافة نوعية تسهم في الارتقاء بمستوى التعليم في البلد ، ويعود بالفائدة المثلى لصالح المؤسسة التي تعنى ببناء الانسان العراقي" .كما تطرق الكعبي الى التظلم المقدم من قبل اصحاب الشهادات العليا , والخاص بقرار هيئة الرأي في وزارة التربية ، مبينا :" ان ابناء هذه الشريحة يقع على عاتقهم العديد من المهام العلمية ويجب مراعاة مساواتهم باقرانهم العاملين في قطاع التعليم ، حسب المادة 27 اولا من قانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011 ".واستمع نائب رئيس مجلس النواب الى المشاكل والمعوقات التي يعانون منها خلال عملهم, سيما موضوع الملاكات ، واسهامهم في اعداد البحوث والدراسات العلمية الرصينة التي تعمل على تطوير القطاع التربوي ، مؤكدا متابعة هذه المعوقات وامكانية عقد اجتماع موسع مع المعنيين في وزارة التربية لتذليل هذه العقبات./انتهى5

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