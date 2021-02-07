الكاظمي يوجه بتشكيل فريق لمتابعة المحاصيل الزراعية المهرّبة

2021/02/07 | 17:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، بتشكيل فريق عمل لمتابعة المحاصيل الزراعية المهربة....

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