تحديد ملعب مواجهة لايبزيج وليفربول

2021/02/07 | 18:28 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

اعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، الأحد، نقل مباراة ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين لايبزج الألماني وليفربول الإنجليزي التي كان من المقرر أن تلعب في ألمانيا في الـ16 من الشهر الجاري إلى بودابست العاصمة المجرية.

وذكر الاتحاد في بيان مقتضب ان “المباراة ستقام في العاصمة المجرية بودابست”.

واضاف ان “الشرطة الاتحادية في ألمانيا، رفضت، طلباً رسمياً من لايبزج بهدف الحصول على استثناء لدخول بعثة ليفربول إلى البلاد”.

وأغلقت ألمانيا الأسبوع الماضي حدودها لحركة الطيران القادمة من مناطق يتفشى فيها فيروس كورونا المستجد، ومن بينها بريطانيا، إلا لو كان الأمر يتعلق بالمواطنين الألمان أو الأجانب الذين يعيشون في ألمانيا، وتستمر هذه المعايير حتى 17 شباط على الأقل.



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