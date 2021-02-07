2021/02/07 | 18:29 - المصدر: عين العراق

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الأحد 7 فبراير 2021 | 06:15 مساءً

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الحلبوسي والسفير الفرنسي يبحثان عدداً من المشاريع بينها انشاء مطار الموصل الدولي

بحث رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، والسفير الفرنسي لدى بغداد، برونو اوبير، الاحد، عدداً من المشاريع التي سيتم تنفيذها في العراق، من بينها مطار الموصل الدولي.



وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان، أن "الحلبوسي، استقبل السفير الفرنسي لدى العراق برونو اوبير"، لافتاً إلى ان "اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين واستمرار التعاون المشترك، والتطورات الإقليمية والدولية وعدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك".



واستعرض الجانبان، "عدداً من المشاريع التي سيتم تنفيذها في العراق، ومنها إنشاء مطار الموصل الدولي وأهم مراحله"، مشددين على "أهمية الإسراع في إنجازه".



وناقشا، "تطورات الأوضاع السياسية في العراق والانتخابات المبكرة"، مؤكدين على "أهمية دور الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالشأن الانتخابي، لتعزيز ثقة المواطن بالعملية الانتخابية ونتائجها".



من جهته، عبَّر السفير الفرنسي عن "تطلع بلاده لتوسيع آفاق التعاون المشترك"، مؤكداً "دعم فرنسا للعراق في جميع المجالات، من أجل تحقيق التنمية والاستقرار".

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