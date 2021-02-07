اكثر من 20 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا في 2020

2021/02/07 | 18:39 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

كشف السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز، الاحد، عن حجم التبادل التجاري بين بلاده والعراق، مؤكداً أن العراق أحد الدول الخمس التي استوردت منها تركيا خلال عام 2020.

بلغ حجم التبادل التجاري سنة ٢٠٢٠ بين تركيا والعراق ٢٠ مليار ٦٦٦ مليون دولار.

وبهذا، تخطى مجموع حجم التبادل التجاري حاجز الـ٢٠ مليار دولار (تصدير + استيراد).



🇮🇶🇹🇷

— Fatih YILDIZ / أبو عشقم (@FATIHYILDIZ_MFA) February 7, 2021

وذكر يلدز في تدوينة، أن “الدول الخمس الأولى التي قامت تركيا بالاستيراد منها سنة ٢٠٢٠: (الصين، المانيا، روسيا الاتحادية، الولايات المتحدة الامريكية، العراق)”.

الدول الخمس الاولى التي قامت تركيا بالاستيراد منها سنة ٢٠٢٠:

١.



الصين٢.



المانيا٣.



روسيا الاتحادية٤.



الولايات المتحدة الامريكية٥.



العراق 🇮🇶

— Fatih YILDIZ / أبو عشقم (@FATIHYILDIZ_MFA) February 7, 2021

وأشار إلى أن “حجم التبادل التجاري سنة ٢٠٢٠ بين تركيا والعراق بلغ ٢٠ ملياراً ٦٦٦ مليون دولار”، موضحاً أنه “بهذا تخطى مجموع حجم التبادل التجاري حاجز الـ٢٠ مليار دولار (تصدير + استيراد)”.

الدول الخمس الاولى التي قامت تركيا بالتصدير لها سنة ٢٠٢٠:

١.



المانيا٢.



المملكة المتحدة٣.



الولايات المتحدة الامريكية٤.



العراق 🇮🇶٥.



ايطاليا

— Fatih YILDIZ / أبو عشقم (@FATIHYILDIZ_MFA) February 7, 2021

وكان قد قال القنصل التركي لدى أربيل، في إقليم كردستان، هاكان كاراتشاي، خلال اغسطس/ اب 2020 إنّ صادرات بلاده خلال سبعة أشهر بلغت قيمتها 4.8 مليارات دولار رغم القيود التي فرضها انتشار فيروس كورونا.

وسجل، العام الماضي، التبادل التجاري بين العراق وتركيا 15.8 مليار دولار، وفقا للسفير التركي في بغداد فاتح يلدز، الذي أكد ارتفاعها عن 13 مليار دولار في 2018، وقال إن “هدفنا هو حجم تبادل تجاري يبلغ 20 مليار دولار”.

وتعمل شركات تركية في قطع البناء والإنشاءات في مدن جنوب ووسط العراق بشكل لافت، وقد يكون وجود بعضها على حساب شركات آسيوية وأوروبية فضلت الانسحاب بالسنوات الماضية لأسباب أمنية.

من جهتها، تقول الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، في تصريحات سابقة لها، إن “التوجه في العراق بات نحو تركيا بسبب المخاوف من الوقوع في دائرة العقوبات الأميركية من جهة، ووضوح طرق وصول البضائع والمنتجات والمواد الغذائية التركية إلى الأراضي العراقية، ولا سيما أن معبر إبراهيم الخليل لا يشهد حضوراً من الجهات الفاسدة كالتي تشهدها المنافذ الحدودية في جنوب البلاد”.

وأوضحت، أن “ما يُعاب في اعتماد العراق على تركيا كجهة وحيدة للتبادل التجاري، هو احتمالية وقوع أزمة بين البلدين قد تؤدي إلى أن تشهد السوق العراقية تراجعاً ببعض المنتجات المستوردة”.

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