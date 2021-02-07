السفير التركي لدى بغداد: تبادلنا التجاري مع العراق بلغ أكثر من 20 مليار دولار

2021/02/07 | 18:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

كشف السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز، الاحد، عن حجم التبادل التجاري بين بلاده والعراق، مؤكداً أن العراق أحد الدول الخمس التي استوردت منها تركيا خلال عام 2020.

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وذكر يلدز في تدوينة، تابعها "ناس" (7 شباط 2021)، أن "الدول الخمس الأولى التي قامت تركيا بالاستيراد منها سنة ٢٠٢٠: (الصين، المانيا، روسيا الاتحادية، الولايات المتحدة الامريكية، العراق)".

وأشار إلى أن "حجم التبادل التجاري سنة ٢٠٢٠ بين تركيا والعراق بلغ ٢٠ ملياراً ٦٦٦ مليون دولار"، موضحاً أنه "بهذا تخطى مجموع حجم التبادل التجاري حاجز الـ٢٠ مليار دولار (تصدير + استيراد)".

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