الخزانة الأميركية: داعش يمول عناصره بالعراق عبر احتياطياته النقدية بتركيا!

2021/02/07 | 18:44 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أفاد تقرير لوزارة الخزانة الأميركية، نشر تفاصيله موقع متخصص بالشأن التركي، بأن لدى تنظيم داعش الإرهابي احتياطيات نقدية في تركيا تقدر بنحو 100 مليون دولار.وذكرت الخزانة الأميركية، بحسب موقع “أحوال” المتخصص في الشؤون التركية، أن “لدى داعش شبكات مالية يستطيع الوصول إليها بكل سهولة في تركيا بفضل النظام التركي المالي، الذي يغض الطرف عن كثير من عمليات تهريب الأموال التي تتم على أراضيه للوصول إلى عناصر التنظيم في سوريا بشكل خاص”.ويتلقى داعش الإرهابي تحويلات مالية من تركيا إلى عناصره في سوريا والعراق، حيث يشن هناك هجمات من بين فنية وأخرى.وكان العراق أعلن النصر على تنظيم داعش […]

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