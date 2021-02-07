سعد ناطق يلعب للدوري السعودي

2021/02/07 | 18:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحل المدافع سعد ناطق من نادي الشرطة

العراقي، إلى صفوف أهلي جدة السعودي،

خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مصدر داخل النادي في تصريحات صحفية

إن سعد ناطق وقع رسميا على عقد ينتقل من

خلاله إلى ا

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