الجرحى الذين تصدوا للارهابيين في جزيرة العيث بمحافظة صلاح الدين مؤخرا يرقدون في مستشفى الكفيل برعاية العتبة العباسية المقدسة

2021/02/07 | 18:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامَ وفدٌ من العتبة العبّاسية

المقدّسة بزيارة جرحى الحشد الشعبيّ

لواء/22، الذين جرحوا اثناء تصديهم

للهجوم الذي تعرّضوا إليه في قاطع جزيرة

العيث بمحافظة صلاح الدين، وهم يرقدون

حاليّاً في مستشفى الكفيل

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