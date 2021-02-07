بالصور :محتجون يغلقون طرقا ودوائر حكومية ويطالبون باسقاط حكومة واسط

2021/02/07 | 18:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغلق محتجون غاضبون دوائر حكومية

وطرقاً في محافظة واسط مطالبين باسقاط

الحكومة المحلية

ونقلت مصادر اعلامية في محافظة واسط إن

عشرات من المحتجين اغلقوا، بعض الدوائر

والطرق الرئيسية في محافظة واسط، مبين

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