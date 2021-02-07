وزارة الدفاع تصدر توضح بشأن شخص يدعي بأنه مستشارها العسكري

2021/02/07 | 18:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاحد، عدم صلتها بشخص يدعي أنه مستشارها العسكري، داعية وسائل الاعلام إلى توخي الدقة في استضافة المحللين وغيرهم.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه ان ، “شخصاً ظهر في بعض وسائل الإعلام يدعي أنه مُستشار عسكري في وزارة الدفاع، تحت أسم “المستشار العسكري ل‍وزارة …

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