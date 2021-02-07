معارضة كورية شمالية سابقة تدافع في بريطانيا عمن

2021/02/07 | 18:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تخشى جيهيون بارك، التي فرت من كوريا الشمالية ونجت من الاتجار بالبشر في الصين، خوض الانتخابات المحلية الإنكليزية، بعدما سجنت في كوريا الشمالية وتجاوزت الصعاب في بريطانيا.

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