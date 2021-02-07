2021/02/07 | 18:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، الأحد، 07 شباط، 2021، قدرة وزارة الصحة بمواجهة أي موجة جديدة لفيروس كورونا قد تتعرض لها البلاد.

وقال البدر في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "وزارة الصحة زادت من خزانات الاوكسجين وطورت المعامل المحلية لمواجهة أي شحة أو حاجة محتملة في الايام المقبلة، ومن أجل التعامل مع الزيادة بالطلب التي زادات اضعاف عن السابق".

أما على مستوى المختبرات قال البدر إن "وزارة الصحة لديها الان أكثر من 70 مختبرا لفحص المصابين بكورونا، كما قمنا بتزويد 14 الف سرير".

وتابع أن "الوضع الان من ناحية القدرة الاستيعابية والعلاجية في افضل حالاته، وما نخشاه أن تكون هنالك موجة جديدة للفيروس في الايام المقبلة، لذا نوصي بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية".

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة، سيف البدر، قال أمس السبت، إن سيتم نهاية الشهر وصول اللقاحات حتماً إلى العراق، مبينا أن، الكمامة أفضل من اللقاح.

وذكر البدر في حديث متلفز تابعته (بغداد اليوم)، أن "الوزارة لن تتردد بالتوصية بفرض حظر التجوال وتشديد الإجراءات ونهاية هذا الشهر ستصل اللقاحات حتماً إلى العراق".

وأضاف، "هناك سلوك خاطئ لمن تماثلوا للشفاء من كورونا، يتمثل بترك ارتداء الكمامة، ونجدد التأكيد بأن الكمامة أفضل من اللقاح".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة توضح استعدادتها لمواجهة أية موجة جديدة من كورونا في العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصحة توضح استعدادتها لمواجهة أية موجة جديدة من كورونا في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).