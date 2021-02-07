التميمي : الية التعامل مع المحاضرين المجانيين متروك الى وزارة المالية

2021/02/07 | 18:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت اللجنة المالية النيابية عن تخصيص مبالغ للمحاضرين المجانيين وتركت الية التعامل معهم للحكومة .واوضحت عضو اللجنة النائب ماجدة التميمي ، انها " خاطبت وزارة المالية لمعرفة اعداد الذين تم تسليم منحة لهم وفق موازنة عام/ ٢٠١٩ وايضا مخاطبة وزارة التخطيط لتحديد نسب التمثيل السكاني ونسب الفقر في كل محافظة ولكن اتخذ القرار في اللجنة بتخصيص المبالغ اليهم على ان تكون الية التعامل من قبل وزارة المالية"./انتهى5

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