متظاهرون يغلقون جسر الحضارات وسط الناصرية

2021/02/07 | 18:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اغلقت مجموعات من المتظاهرين الشبان جسر الحضارات وسط مدينـة الناصرية مركز محافظة ذي قار ، مرة اخرى مساء اليوم ، للمطالبة بكشف مصير الناشط المدني المختطف سجاد العراقي والمغيبين الاخرين .وانتهت يوم الجمعـة الماضي ، مهلـة متظاهري مدينة الناصرية الى الحكومتين المركزية والمحلية ،للكشف عن مصير الناشط المختطف سجاد العراقي./انتهى5

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