التميمي يكشف “لائحة” التوصيات المقرر رفعها إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة

2021/02/07 | 19:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن وزير الصحة حسن التميمي، الأحد، أن العراق سيبدأ في مرحلة جديدة من التعامل مع كورونا نهاية الشهر الحالي، فيما حدد أبرز التوصيات التي سترفع إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة.وقال التميمي، للوكالة الرسمية، إن “وزارة الصحة وعبر لجان استشارية تتخذ التوصيات اللازمة بشأن مكافحة فايروس كورونا”، مبيناً أن “ما نطلبه من المواطن هي […]

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