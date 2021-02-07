التميمي يكشف ’لائحة’ التوصيات المقرر رفعها إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة

2021/02/07 | 19:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن وزير الصحة حسن التميمي، الأحد، أن العراق سيبدأ في مرحلة جديدة من التعامل مع كورونا نهاية الشهر الحالي، فيما حدد أبرز التوصيات التي سترفع إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة.

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وقال التميمي، للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (7 شباط 2021): إن "وزارة الصحة وعبر لجان استشارية تتخذ التوصيات اللازمة بشأن مكافحة فايروس كورونا"، مبيناً أن "ما نطلبه من المواطن هي أربعة شروط للوقاية من الفيروس منها ارتداء الكمامة والابتعاد الجسدي والابتعاد عن التجمعات واستخدام المعقمات".

وأضاف أن "هناك تهاون كبير من قبل المواطنين في موضوع الوقاية"، مشيراً إلى أن "هناك أنظمة كاملة ودول أعلنت الاغلاق في سبيل السيطرة على هذا الوباء الخطر".وتابع التميمي، "ما زلنا نتأمل من المواطن سرعة الاستجابة والتعاون".

وشدد على ضرورة "التزام المؤسسات القطاعية ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص بتعليمات وزارة الصحة، خاصة ونحن مقبلون بالايام القليلة في نهاية الشهر الحالي، توفير اللقاح وبالتالي نبدأ مرحلة جديدة من التعامل مع الوباء".

وأكد التميمي "تأشير زيادة بنسبة الاصابات و الحالات الحرجة، إضافة إلى زيادة في نسب دخول المرضى إلى المراكز المخصصة لكورونا"، عاداً "ذلك مؤشراً خطيراً، يتطلب تشديد الإجراءات".

وبين التميمي أن "أهم نقطة نؤكد عليه هو موضوع تشديد الاجراءات لاسيما في المولات والاسواق والمدارس والكليات والجامعات، كما طالبنا كل الجهات القطاعية بالتاكيد على عدم دخول أي مراجع إلى مؤسسات الدولة وعدم دخول أي طالب وعدم السماح لدخول أي شخص إلى الأسواق والمولات دون كمامة".

وبشأن التوصيات التي سترفعها الوزارة الى لجنة الصحة والسلامة الوطنية، أشار التميمي إلى أن "من ضمن التوصيات هو التاكيد على وزارة التربية بالدوام يوم واحد في الاسبوع ويومان في الاسبوع بالنسبة للجامعات والكليات، إضافة إلى منع التجمعات ومنع قيام صلاة الجماعة ومنع دخول أي زائر إلى المراقد المقدسة ما لم يرتدي الكمامة، مع منع مجالس العزاء وصالات الاعراس، لا سيما بعدما لاحظنا من تهاون كبير في الالتزام بالاجراءات الصحية".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأحد، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.





وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (7 شباط 2021)، إن "الكوادر الصحية سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 1134 إصابة جديدة، فيما تماثل 1026 مصابا إلى الشفاء، قابلها وفاة 9 مصابين فقط".

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