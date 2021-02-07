وزير الصحة: العراق سيبدأ مرحلة جديدة من التعامل مع كورونا نهاية الشهر الحالي

2021/02/07 | 19:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن وزير الصحة حسن التميمي، اليوم الأحد، ان العراق سيبدأ في مرحلة جديدة من التعامل مع كورونا نهاية الشهر الحالي، فيما حددت ابرز التوصيات التي سترفع الى اللجنة العليا للصحة والسلامة.ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن التميمي قوله ان “وزارة الصحة وعبر لجان استشارية تتخذ التوصيات اللازمة بشأن مكافحة فايروس كورونا”، مبينا …

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