نائبة: الية التعامل مع المحاضرين المجانيين متروك الى وزارة المالية

2021/02/07 | 19:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكدت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميميي، اليوم الاحد، ان اللجنة قد خصصت مبالغ للمحاضرين المجانيين وتركت الية التعامل معهم للحكومة .

وقالت التميمي في بيان صحفي، انها “خاطبت وزارة المالية لمعرفة اعداد الذين تم تسليم منحة لهم وفق موازنة عام/ ٢٠١٩ وايضا مخاطبة وزارة التخطيط لتحديد نسب التمثيل السكاني ونسب الفقر في كل محافظة”.

واضافت انه “اتخذ القرار في اللجنة بتخصيص المبالغ اليهم على ان تكون الية التعامل من قبل وزارة المالية”.

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