2021/02/07 | 19:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري أفاد تقرير لوزارة الخزانة الأميركية، نشر تفاصيله موقع متخصص بالشأن التركي، بأن لدى تنظيم داعش الإرهابي احتياطيات نقدية في تركيا تقدر بنحو 100 مليون دولار.وذكرت الخزانة الأميركية، بحسب موقع “أحوال” المتخصص في الشؤون التركية، أن “لدى داعش شبكات مالية يستطيع الوصول إليها بكل سهولة في تركيا بفضل النظام التركي المالي، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 100 مليون دولار..



ما قصة احتياطيات داعش النقدية بتركيا؟ المركز الخبري الوطني.

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