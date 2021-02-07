PUKmedia يكشف فحوى اجتماع المالية النيابية مع الكاظمي

2021/02/07 | 19:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عضو في اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، عن مضمون مناقشات اللجنة مع رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، لافتا الى ان حصة اقليم كوردستان لم تسحم بعد من الموازنة الاتحادية لعام 2021.

وكانت اللجنة عقدت في وقت سابق من اليوم الأحد، برئاسة رئيسها هيثم الجبوري وحضور الأعضاء، اجتماعها الثاني والاربعين لمناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021، بحضور رئيس مجلس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي ووزراء المالية والتخطيط والنفط والإسكان والإعمار والبلديات والأشغال وأمين عام مجلس الوزراء.

وقال النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان اجتماع اللجنة مع الكاظمي تطرق بشكل عام الى مشروع قانون الموازنة الاتحادية وفقراتها وبنودها والتغييرات التي اجرتها اللجنة على مشروع القانون.

وأضاف ميرزا، ان اللجنة طالبت الحكومة بعدم اصدار تعليمات تعمل على تغيير مسار الموازنة، مبينا ان الحكومة الاتحادية أعربت عن قناعتها حول حصة الاقليم في مشروع قانون الموزانة.

واشار عضو اللجنة المالية، الى ان الكاظمي أفاد خلال الاجتماع، أنه سيعقد اجتماعا مع القوى السياسية الشيعية لمناقشة حصة الاقليم في مشروع قانون الموازنة.

PUKmedia هاميار علي

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