نائب: الموازنة ستخضع لتعديل اخر قبل التصويت وملف كردستان لم يحسم

2021/02/07 | 19:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص..

اكد عضو لجنة الاقاليم النيابية النائب مضر الكروي، الاحد، بان تصويت اللجنة المالية النيابية على بنود الموازنة ليس حاسما فيما اشار الى انها ستخضع لتعديل ثاني قبل التصويت عليها.

وقال الكروي لـوكالة /المعلومة/، إن “تصويت اللجنة المالية النيابية على بنود موازنة 2021 واعلانها للراي العام ليس نهائيا، من ناحية انه ليس كل ماتم الاتفاق عليه سيمضي في مجلس النواب ويجري التوافق عليه، في ظل وجود اطراف سياسية لديها مواقف مخالفة لبعض البنود”.

واضاف، ان “موازنة 2021 ستخضع لتعديل ثان في بنودها من قبل مجلس النواب قبل التصويت عليها”، مؤكدا بان “ملف الاشكاليات مع اقليم كردستان لم تحسم حتى الان رغم وجود روى وافكار متعددة للملفات العالقة المتعلقة بالنفط والمنافذ وبقية الالتزامات الاخرى”.

واشار الى ان “اغلب القوى السياسية تريد الاسراع في حسم الموازنة واطلاقها خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنة في البلاد والتي تستلزم حسم ملف الموازنة باسرع وقت ممكن”.

وكانت اللجنة المالية النيابية اعلنت قبل يومين حسم بنود الموازنة واعلانها للرأي العام من ناحية توزيع الاموال وفق الابواب المخصصة لها فيما كان ابرز قرارتها الغاء الاستحقاقات من رواتب الموظفين.



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