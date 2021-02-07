الامن النيابية تتوقع زيادة الهجمات الارهابية قبيل الانتخابات

2021/02/07 | 19:17 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ خاص..

توقع عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الاحد، زيادة وتيرة الهجمات الارهابية قبيل الانتخابات المقبلة.

وقال العزاوي لـوكالة /المعلومة/، ان “الحقائق في المشهد العام بالعراق يجب ان يعلمها الراي العام من ناحية اننا نواجه تحديات متعددة في ان واحد وهي الارهاب والفساد واشكاليات أخرى”، مؤكدا بان “زيادة وتيرة الهجمات الارهابية قبيل الانتخابات النيابية المقبلة امر وارد لان فلول داعش الاجرامي لاتزال مصدر تهديد والهجمات الاخيرة دليل على ذلك”.

واضاف، ان “ملف فلول داعش الارهابي طرح في اللقاءات الاخيرة مع القيادات الامنية من ناحية الدعوة لطرح إستراتيجيات تسهم في انهاء ما تبقى من تلك الفلول عبر عمليات نوعية وبعد استخباري يسحق رؤوس الافاعي السامة في كل المحافظات دون استثناء”.

واشار الى ان “تغير إستراتيجيات العمل الامني واعتماد اسلوب مكافحة الارهاب في اصطياد الاهداف امر رئيسي يجب ان يحظى بالاهتمام لاننا امام تنظيم ارهابي لايزال يتلقى دعما خارجي يراد منها ايذاء كل العراقيين دون استثناء”.

وشهدت ديالى ومحافظات اخرى سلسلة هجمات ارهابية في الاشهر الماضية ما ادى الى سقوط ضحايا في صفوف منتسبي القوى الامنية والحشد الشعبي والعشائري والمدنيين.



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