تركيا تكشف حجم التبادل التجاري مع العراق لعام 2020

2021/02/07 | 19:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز، الاحد، تخطي مجموع حجم التبادل التجاري مع العراق حاجز الـ20 مليار دولار (تصدير + استيراد).

وكتب يلدز، في سلسلة تغريدات على "تويتر" اليوم، (7 شباط 2021)، انه "بلغ حجم التبادل التجاري سنة 2020 بين تركيا والعراق 20 مليار 666 مليون دولار".

وأوضح انه "وبهذا، تخطى مجموع حجم التبادل التجاري حاجز الـ20 مليار دولار (تصدير + استيراد)".

وقال في تغريدة ثانية، ان "الدول الخمس الاولى التي قامت تركيا بالتصدير لها سنة 2020:

1.



المانيا

2.



المملكة المتحدة

3.



الولايات المتحدة الاميركية

4.



العراق

5.



ايطاليا".

وأوضح السفير في تغريدة أخرى، ان "الدول الخمس الاولى التي قامت تركيا بالاستيراد منها سنة 2020:

1.



الصين

2.



المانيا

3.



روسيا الاتحادية

4.



الولايات المتحدة الاميركية

5.



العراق".

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