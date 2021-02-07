الصافرة الكربلائية متميزة دائما

2021/02/07 | 19:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم / مسلم الركابي

من يستعرض سيرة الصافرة العراقية عبر

تاريخها الطويل والذي يمتد الى عشرات

السنين ويتأمل الاسماء اللامعة والتي

سطع نجمها في مجال التحكيم الكروي على

الصعيد القاري والعربي والمحلي يشاه

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