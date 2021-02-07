انحسار تدفق السيول المائية على مناطق شرقي ديالى

2021/02/07 | 19:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية ناحية قزانية في محافظة

ديالى عن انحسار تدفق السيول المائية

الحدودية على مناطق شرقي المحافظة .

وقال مازن اكرم مدير الناحية في تصريح

صحفي اليوم الاحد :" ان السيول المائية

القادمة من المرتف

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