ظريف: 21 فبراير هو الموعد النهائي لوقف الالتزام بالبروتوكول الإضافي لمعاهدة منع الانتشار النووي

2021/02/07 | 19:17 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن يوم 21 من فبراير الجاري هو الموعد النهائي لوقف الالتزام بالبروتوكول الإضافي لمعاهدة منع الانتشار النووي.ويتيح هذا البروتوكول الذي وقعته إيران في 2003 وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآت إيران النووية.ونقلت وكالة “رويترز” عن ظريف قوله إن “وقف إيران تطبيق البروتوكول الإضافي لن يعني إغلاق الباب تماما في وجه الاتفاق النووي وتصرفات إيران يمكن الرجوع عنها”.ولفت ظريف إلى أن حصول إيران على تعويض من الولايات المتحدة لقاء انسحابها من اتفاق 2015 النووي “لم يكن أبدا شرطا مسبقا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني”.يذكر أن عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني […]

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