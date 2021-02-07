2021/02/07 | 19:18 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

7sky: فاد تقرير لوزارة الخزانة الأميركية، نشر تفاصيله موقع متخصص بالشأن التركي، بأن لدى تنظيم داعش الإرهابي احتياطيات نقدية في تركيا تقدر بنحو 100 مليون دولار.

وذكرت الخزانة الأميركية، بحسب موقع “أحوال” المتخصص في الشؤون التركية، أن “لدى داعش شبكات مالية يستطيع الوصول إليها بكل سهولة في تركيا بفضل النظام التركي المالي، الذي يغض الطرف عن كثير من عمليات تهريب الأموال التي تتم على أراضيه للوصول إلى عناصر التنظيم في سوريا بشكل خاص”.

ويتلقى داعش الإرهابي تحويلات مالية من تركيا إلى عناصره في سوريا والعراق، حيث يشن هناك هجمات من بين فنية وأخرى.

وكان العراق أعلن النصر على تنظيم داعش الإرهابي في أواخر عام 2017، بينما انهارت “خلافة” التنظيم المزعومة في سوريا بعد معارك الباغوز في ربيع عام 2019.

ومع ذلك، لا يزال التنظيم يحتفظ بوجود في أماكن نائية متواريا عن الأنظار، ويخرج منها لشن هجمات في البلدين.

وبعد هزيمة داعش، تكررت التقارير الغربية التي رصدت تحويل أموال من تركيا إلى عناصر داعش في سوريا بطرقة مختلفة، وبالفعل جرى فرض عقوبات على مؤسسات مالية في تركيا لتعاملها مع التنظيم.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخزانة الأميركية: داعش يمول عناصره بالعراق عبر احتياطياته النقدية بتركيا 7 SKY TV.

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