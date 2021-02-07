بايدن يوضح موقفه من عقوبات إيران.. ويهاجم الرئيس الصيني

2021/02/07 | 19:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات المفروضة على إيران، إن لم توقف تخصيب اليورانيوم، مؤكدا أن واشنطن رفع العقوبات لن يكون مقابل عودة طهران إلى طاولة المفاوضات.

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