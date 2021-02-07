الفتح: لا نية للإقليم بتسديد مابذمته من اموال وسيكرر سيناريو السنوات السابقة

2021/02/07 | 19:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اكد تحالف الفتح، الاحد، بان الاقليم لن يسدد ما بذمته وسيكرر سيناريو السنوات السابقة ولم نلمس من الوفد الكردي المفاوض اي استجابة.

وقال النائب عن الفتح عبد الامير المياحي لـ/المعلومة/ ان “الوفد الكردي المفاوض عند اجتماعه بمجلس النواب ركز فقط على نسبته ولم يرد بشان تسديد ما بذمته من واردات النفط والمنافذ الحدودية”.

واوضح ان “كردستان ستكرر خطيئة السنوات السابقة لم ولن تسدد اي مبلغ مالي لبغداد ونقولها للتاريخ مهما اعطت من ضمانات لم تلتزم بالاتفاقات”.

وتابع ان “كل ما طرح داخل الاجتماعات مع الوفد الكردي لم يرد على جميع اسئلة البرلمان”، داعيا الى عدم حرمان المحافظات الجنوبية واعطاء الامتيازات للاقليم”.انتهى25و

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