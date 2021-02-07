2021/02/07 | 19:27 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | بايدن: لن نرفع العقوبات عن ايران مادامت لاتحترم التزاماتها في الاتفاق النووي

ا ف ب: بايدن يؤكد سعيه لمنافسه قصوى مع الصين من دون نزاعات

بايدن: الرئيس الصيني لا يتمتع بذرة واحدة من الديمقراطية

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