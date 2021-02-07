بايدن يضع شرطاً أمام إيران لرفع العقوبات

2021/02/07 | 19:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

وضع الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، الأحد، 07 شباط، 2021، شرطاً أمام إيران لرفع العقوبات المفروضة عنها.

وقال بايدن في تصريح لقناة CBS، إنه "لن نرفع العقوبات على إيران أولا قبل وقفها الخروق للاتفاق النووي".

واضاف أن "أمريكا لن ترفع العقوبات عن إيران لإعادتها إلى طاولة المفاوضات وعليها وقف تخصيب اليورانيوم أولا".

وتابع :"أريد منافسة قصوى مع الصين من دون نزاعات والرئيس الصيني "لا يتمتع بذرة واحدة من الديموقراطية".

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