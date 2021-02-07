الدوري الانكليزي الممتاز: ثنائية كين وسون تعيد توتنهام لطريق الانتصارات

2021/02/07 | 19:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ استعاد توتنهام هوتسبير نغمة الانتصارات، بعد التغلب على ضيفه وست بروميتش بهدفين دون رد، اليوم الأحد على ملعب توتنهام هوتسبير، وذلك ضمن لقاءات الجولة رقم 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل ثنائية السبيرز هاري كين (54) وهيونج مين سون (58)، وبتلك النتيجة رفع توتنهام رصيده إلى 36 نقطة ليرتقي إلى المركز السابع، بينما تجمد رصيد وست بروميتش عند 12 نقطة في المركز الـ19./انتهى9

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